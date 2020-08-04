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Футболист Реала в шаге от трансфера в стан конкурента "сливочных"

Футболист Реала в шаге от трансфера в стан конкурента "сливочных"
10:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Оскар Родригес может на полноценной основе перебраться в Вильярреал.

Воспитанник мадридского Реала Оскар Родригес близок к смене клуба. Испанец может перебраться на полноценной основе в другой клуб испанской Примеры -  Вильярреал.

По информации издания мадридского издания ESPN, "сливочные" готовы попрощаться со с молодим исполнителем, так как главный тренер клуба Зинадин Зидан не рассчитывает на него.

Последние два сезона Родригес играл за Леганес на правах аренды и смог достойно себя проявить, однако, данных усилий не хватило, чтобы понравиться наставнику "сливочных".

В текущем сезоне на счету Родригеса 30 матчей за Леганес, в которых он сумел забить девять голов в Ла Лиге.

Стоит отметить, что Реал вернул из аренды в Овьедо украинского вратаря Андрея Лунина. Украинец смог впечатлить тренерский штаб Реала и будет дублером Куртуа в следующим сезоне Примеры. Еще одним украинцем в Европе, вчера, 3 августа, стал Богдан Михайличенко, который из Зари перебрался в бельгийский Андерлехт.

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ФК Реал, Оскар Родригес.

Автор:

Телеграф
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