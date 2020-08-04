Скачать
Вторник, 04.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кто станет первым соперником Динамо при Луческу
Кто станет первым соперником Динамо при Луческу
Кто станет первым соперником Динамо при Луческу
Кто станет первым соперником Динамо при Луческу
Жесткая авария Квята на Гран-при Великобритании случилась из-за прокола (Видео)
Жесткая авария Квята на Гран-при Великобритании случилась из-за прокола (Видео)
Шахтер "спрятал" статую Луческу после того, как Мистер возглавил Динамо (Видео)
Шахтер "спрятал" статую Луческу после того, как Мистер возглавил Динамо (Видео)

СМИ шокировали фанатов, назвав новый клуб Балотелли

СМИ шокировали фанатов, назвав новый клуб Балотелли
10:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Одиозный форвард из Италии Марио Балотелли близок к переходу в румынский чемпионат.

Звездный экс-форвард Ман Сити и сборной Италии  Марио Балотелли все ниже и ниже скатывается по карьерной лестнице. Последним клубом скандального итальянского форварда стала Брешия. Президент того клуба заявлял, что сделал огромную ошибку, пригласив Балотелли, он разрушил микроклимат в команде и в итоге клуб Марио вылетел в Серию В.  

Однако, одиозный форвард долго печалиться не стал. Марио может продолжить карьеру в чемпионате Румынии, а именно в стане чемпиона страны - "ЧФР Клуж". Президент румынского клуба после завоевания титула чемпиона заявил в эфире местного ТВ:

"Мы собираемся сделать два трансфера под Лигу чемпионов. Один из них – итальянский бомбардир".

Издание Look Sport отмечает, что речь наверняка идет о 29-летнем Балотелли. Румынский журналист Эмануэль Рошу шокирован: "Просто представьте, Балотелли в Румынии! Просто представьте!"

Напомним, Интер поскандалил со своим коучем Антонио Конте и именитый итальянец близок к уходу из миланского клуба. Его может заменить специалист из Испании - Маурисио Почетино, который успешно работал в стане английского Тоттенхэма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Марио Балотелли, ЧФР Клуж.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Есть первый контакт": Европейский гранд заинтересовался защитником Динамо (Видео)
02 Вингер Шахтера может стать партнером Малиновского
03 Михайленко сохранил свой пост в Днепре-1
04 Жесткая авария Квята на Гран-при Великобритании случилась из-за прокола (Видео)
05 В Украине начнут показывать чемпионат Бельгии по футболу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь