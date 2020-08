СМИ шокировали фанатов, назвав новый клуб Балотелли

Звездный экс-форвард Ман Сити и сборной Италии Марио Балотелли все ниже и ниже скатывается по карьерной лестнице. Последним клубом скандального итальянского форварда стала Брешия. Президент того клуба заявлял, что сделал огромную ошибку, пригласив Балотелли, он разрушил микроклимат в команде и в итоге клуб Марио вылетел в Серию В.

Однако, одиозный форвард долго печалиться не стал. Марио может продолжить карьеру в чемпионате Румынии, а именно в стане чемпиона страны - "ЧФР Клуж". Президент румынского клуба после завоевания титула чемпиона заявил в эфире местного ТВ:

"Мы собираемся сделать два трансфера под Лигу чемпионов. Один из них – итальянский бомбардир".

BREAKING NEWS: According to Look Sport, CFR Cluj wants to sign MARIO BALLOTELLI this summer! This can't be true. If it's true, it would be absolutely SF! Just imagine Balotelli playing in Romania! Just imagine it! pic.twitter.com/OHigkwEd3j

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 3, 2020