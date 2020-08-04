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Вслед за Манором: Аталанта нацелилась на звезду Шахтера

Вслед за Манором: Аталанта нацелилась на звезду Шахтера
10:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Экс-капитан Шахтера Тайсон может стать одноклубником Руслана Малиновского в Италии.

На днях в итальянской прессе появилась информацию об интересе Аталанты к вингеру донецкого Шахтера Манору Соломону. На данном трансфере, согласно, информации итальянских СМИ, клуб Малиновского останавливаться не собирается. Команда из Бергамо также проявляет интерес к экс-капитану Шахтера Тайсону.

Босы Аталанты рассматривают бразильца как потенциальную замену одному из лидеров клуба - словенцу Йосипу Иличичу. Словенский нападающий, предположительно, страдает от депрессии. Поэтому итальянцы летом планируют выйти на трансферный рынок, чтобы найти замену словенскому полузащитнику.

По мимо Тайсона на эту роль претендуют: Мемфиса Депай из французского Лиона и Флориан Товен из Марселя, сообщает итальянское издание Corriere di Bergamo.

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Аталанта имела опыт игры против Шахтера в Лиге чемпионов, где играл и бразилец Тайсонон.  По играм против "горняков" в нынешней Лиге чемпионов Аталанта успела лучше изучить сильные и слабые стороны  32-летнего бразильца, который без замен отыграл оба матча против команды из Бергамо. (1:2, 3:0 для Аталанты).

Контракт Тайсона с Шахтером действителен до лета 2021 года. Прошлым летом бразилец хотел уйти в Милан или Рому, а после срыва трансфера написал в Инстаграме: "Поздравляю с концом моей мечты".

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ФК Шахтер, Тайсон.

Автор:

Телеграф
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