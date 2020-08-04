Форвард Барселоны может стать одноклубником Ярмоленко

Форвард Барселоны Мартин Брэйтуэйт близок к переходу в Вест Хэм, где станет одноклубником Андрея Ярмоленко.

Английский Вест Хэм активно ищет усиление на позицию форварда. Клубу из Лондона приглянулся нападающий Барселоны Мартин Брейтуэйт.

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, стороны близки к завершению сделки. Трансфер обойдется "молотобойцам" в 20 миллионов евро.

Напомним, что Брэйтуэйт перешел в «Барселону» зимой из "Леганеса", в качестве замены травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" может продать Ярмоленко и еще некоторых футболистов из-за нехватки денег на трансферы, а босы клуба хотят значительно улучшить состав команды.