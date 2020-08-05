Шахтер - Вольфсбург: где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы

Шахтер сегодня, 5 августа, сыграет ответный матч Лиги Европы против немецкого Вольфсбурга.

Европейский футбол возвращается на арену. Сегодня, 5 августа, рестарт сезона в Лиге Европы. Донецкий Шахтер проведет свой ответный матч против немецкого Вольфсбурга в 1/8 финала евро-турнира.

Напомним, что первая встреча команд в Германии была сыграна еще в 12 марта и завершилась победой "оранжево-черных" (1:2). Комфортную победу "горнякам" принесли голы Жуниора Мораеса и Маркоса Антонио.

Обзор первого матча:

Когда и где смотреть ответный матч:

Дата матча: Шахтер примет Вольфсбург, сегодня, 5 августа

Где сыграют: ответный матч "горняков" и "волков" состоится на НСК Олимпийский в Киеве, так как Шахтер принял решение доиграть сезон именно в столице Украины.

Во сколько начало "схватки": как известно, матчи Лиги Европы поделены на слоты - так вот, Шахтер и Вольфсбург попали в первый слот и начнут свой матч в 19:55.

Где смотреть: уже известно, что фанатов на стадион в Киеве не пустят из-за карантинных ограничений, а вот посмотреть по TV вполне возможно. Матч в прямом эфире покажет ТК Футбол-1. Старт трансляции в 19:55, а после матча нас ожидает програма "Шлях до финалу ЛЄ"

Напомним, наставник Шахтера Луиш Каштру амбициозно заявил, что главной целью "горняков" является выход в финал Лиги Европы.