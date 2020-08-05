Шахтер - Вольфсбург: на кого ставят букмекеры в матче Лиги Европы

Донецкий Шахтер является фаворитом ответного матча Лиги Европы против Вольфсбурга по мнению букмекеров.

Европейский футбол возвращается на арену. Сегодня, 5 августа, рестарт сезона в Лиге Европы. Донецкий Шахтер проведет свой ответный матч против немецкого Вольфсбурга в 1/8 финала евро-турнира.

Напомним, что первая встреча команд в Германии была сыграна еще в 12 марта и завершилась победой "оранжево-черных" (1:2). Комфортную победу "горнякам" принесли голы Жуниора Мораеса и Маркоса Антонио.

Ответный матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Старт встречи в 19:55, а трансляцию можно будет посмотреть на ТК Футбол-1, который покажет матч "горняков" и "волков" в прямом эфире.

А на кого "ставят" букмекеры:

"Каперы" из компании Пари-Матч на победу Шахтера дают коэффициент 2,37, а вероятность успеха Вольфсбурга оценивается показателем 2,95. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,65.

Напомним, наставник Шахтера ранее заявлял, что целью "горняков" является выход в финал Лиги Европы.