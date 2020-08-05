Динамо повесило неожиданный ценник на Супрягу

Форвардом Динамо интересуется итальянская Болонья.

Ранее сообщалось о том, что клуб Серии А «Болонья» проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Владиславу Супряге.

Теперь же Bologna Sport News назвала сумму, за которую «Динамо» готово расстаться со своим игроком. Речь идет о 8-10 миллионах евро.

При этом ресурс сообщает, что из-за последствий коронавируса «Болонья» вряд ли сможет удовлетворить такие запросы украинского клуба. Transfermarkt оценивает Супрягу в 2,7 миллиона евро.

В прошлом сезоне Супряга забил 14 голов в 24 матчах УПЛ за «Днепр-1», где он выступал на правах аренды. Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года.