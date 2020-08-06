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Счастливый папочка: Роналду окружен любовью детей (Фото)

Счастливый папочка: Роналду окружен любовью детей (Фото)
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду проводит отдых с семьей после изнурительного сезона в Серии А.

"Чувствую себя любимым", - подписал пост в Instagram Криштиану, прикрепив совместное фото с детьми.

 
 
 
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Feeling loved

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, Роналду вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес воспитывает четырех детей: Криштиану Роналду-младшего, близнецов Еву и Маттео, а также дочь Алану Мартину.

Отметим, уже завтра Роналду должен показать все свое мастерство, чтобы помочь своей команде пройти Лион в ответной игре 1/8 финала ЛЧ.

После завоевания Скудетто КриРо вместе с семьей отправился отдыхать на своей новой яхте.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А.

Автор:

Телеграф
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