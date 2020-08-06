Счастливый папочка: Роналду окружен любовью детей (Фото)

"Чувствую себя любимым", - подписал пост в Instagram Криштиану, прикрепив совместное фото с детьми.
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Напомним, Роналду вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес воспитывает четырех детей: Криштиану Роналду-младшего, близнецов Еву и Маттео, а также дочь Алану Мартину.
Отметим, уже завтра Роналду должен показать все свое мастерство, чтобы помочь своей команде пройти Лион в ответной игре 1/8 финала ЛЧ.
После завоевания Скудетто КриРо вместе с семьей отправился отдыхать на своей новой яхте.