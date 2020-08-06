Счастливый папочка: Роналду окружен любовью детей (Фото)

Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду проводит отдых с семьей после изнурительного сезона в Серии А.

"Чувствую себя любимым", - подписал пост в Instagram Криштиану, прикрепив совместное фото с детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Feeling loved Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 6 Авг 2020 в 4:55 PDT

Напомним, Роналду вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес воспитывает четырех детей: Криштиану Роналду-младшего, близнецов Еву и Маттео, а также дочь Алану Мартину.

Отметим, уже завтра Роналду должен показать все свое мастерство, чтобы помочь своей команде пройти Лион в ответной игре 1/8 финала ЛЧ.

После завоевания Скудетто КриРо вместе с семьей отправился отдыхать на своей новой яхте.