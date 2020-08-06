Заря планирует проводить домашние матчи Лиги Европы исключительно в Запорожье

Заря хочет проводить домашние матчи Лиги Европы УЕФА 2020/21 в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

В четверг, 6 августа, в Запорожье на "Славутич-Арене" прошло совещание касательно подготовки стадиона к групповому этапу ЛЕ 2020/21.

Генеральный директор Зари Станислава Оганов заявил, что клуб намерен проводить домашние матчи групповой стадии исключительно в Запорожье. Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк пообещал помочь команде всеми возможными мерами, которые позволят проводить еврокубковые баталии на самом высоком уровне.

Напомним, Заря едва не зацепилась за путевку в Лигу чемпионов, однако по итогам сезона УПЛ 2019/20 довольствовалась лишь третьим местом.

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник и дальше будет работать с луганской командой, несмотря на слухи об уходе наставника.