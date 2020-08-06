Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Велогонка в Польше завершилась массовым завалом, победитель находится в коме (Видео)
Велогонка в Польше завершилась массовым завалом, победитель находится в коме (Видео)
Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)
Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)
Счастливый папочка: Роналду окружен любовью детей (Фото)
Счастливый папочка: Роналду окружен любовью детей (Фото)
Известный американский боксер бросил спорт ради работы помощником шерифа
Известный американский боксер бросил спорт ради работы помощником шерифа

Заря планирует проводить домашние матчи Лиги Европы исключительно в Запорожье

Заря планирует проводить домашние матчи Лиги Европы исключительно в Запорожье
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Заря хочет проводить домашние матчи Лиги Европы УЕФА 2020/21 в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

В четверг, 6 августа, в Запорожье на "Славутич-Арене" прошло совещание касательно подготовки стадиона к групповому этапу ЛЕ 2020/21. 

Генеральный директор Зари Станислава Оганов заявил, что клуб намерен проводить домашние матчи групповой стадии исключительно в Запорожье. Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк пообещал помочь команде всеми возможными мерами, которые позволят проводить еврокубковые баталии  на самом высоком уровне.

Напомним, Заря едва не зацепилась за путевку в Лигу чемпионов, однако по итогам сезона УПЛ 2019/20 довольствовалась лишь третьим местом.

Ранее сообщалось, что Виктор Скрипник и дальше будет работать с луганской командой, несмотря на слухи об уходе наставника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Турция не сможет обойти Украину в таблице коэффициентов УЕФА
02 Футбольный клуб Рома продан
03 Динамо может приобрести гиганта из Португалии
04 Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы (Видео)
05 Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь