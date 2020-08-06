Шахтер отверг 12-миллионное предложение по Манору Соломону

Аталанта предлагала Шахтеру €12 млн за Манора Соломона. Об этом сообщает израильское издание sport1.

О предметном интересе Аталанты к полузащитнику донецкого клуба стало известно в понедельник. А уже сегодня стала известна сумма, которую предлагал клуб из Бергамо за израильтянина.

По информации СМИ, бергамаски сделали Горнякам предложение в размере €12 миллионов, однако получил отказ. Сообщается, что переговоры по вингеру продолжается.

Отметим, во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга хавбек вышел на замену и успел отличиться голом. В итоге Шахтер прошел в 1/4 финала.

В сезоне 2019/20 израильский вингер сыграл за Шахтер в 43 матчах, забив 7 голов и отдав 6 голевых передач.