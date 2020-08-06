Болонья сделала предложение по форварду Динамо, на игрока претендует 10 команд

Клуб Серии А Болонья сделал предложение Динамо по нападающему Владиславу Супряге. Об этом сообщает издание corrieredellosport.

Сообщается, что боссы Болоньи планируют сначала арендовать игрока, а на следующий сезон выкупить форварда. По замыслам руководства Красно-синих Супряга должен заменить ветерана команды аргентинца Родриго Паласио.

Кроме того, издание подчеркивает, что за игроком активно следят 10 клубов, три из которых - итальянские.

В прошлом сезоне Супряга играл в аренде в Днепре-1. За этот период он сыграл в днепровской команде 26 матчей и забил 15 голов. По итогам сезона Днепр-1 занял 7-е место и отправился в плей-офф УПЛ, однако в первом же матче крупно уступил Колосу.

Ранее Супряга разорвал отношения с подругой-красавицей.