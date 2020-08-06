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Умер молодой украинский футболист Дмитрий Левчук

Умер молодой украинский футболист Дмитрий Левчук
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Горняк
В среду, 5 августа, умер футболист ФК Горняк, который выступает во Второй лиге Украины, Дмитрий Левчук. Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба.

По информации sports.kr.ua 22-летний воспитанник криворожского футбола страдал от спаечной болезни брюшной полости, несколько недель он пребывал в реанимации, а затем в коме. К сожалению, врачи не сумели спасти жизнь парню.

ФК Горняк выразил соболезнования родным и близким игрока.

"Нам не выразить всю боль, которую испытываем после этой утраты. В наших сердцах Дима навсегда останется светлым добрым человеком. ФК Горняк  выражает искренние соболезнования родным и близким футболиста. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, ФК Горняк со следующего сезона по инициативе президента Украины Владимира Зеленского станет ФК Кривбасс.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер врач сборной Украины по футболу.

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Все по теме:

Футбол, Вторая лига, ФК Горняк, Дмитрий Левчук.

Автор:

Телеграф
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