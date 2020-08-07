Ювентус - Лион: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня, 7 августа, в Турине матчем Ювентус - Лион возобновится Лига чемпионов УЕФА 2019/20.

Встреча, которая пройдет на "Ювентус Стэдиум", начнется в 22:00 по киевскому времени. Из-за пандемии коронавируса болельщики смогут наблюдать за этой игрой лишь по ТВ и в Интернете.

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбола 2", а в Сети онлайн-трансляция поединка будет доступна на сервисе oll.tv.

Ювентус пребывает в превосходном настроении, ведь команда Маурицио Сарри добыла девятое Скудетто подряд. Однако в последнем туре туринцы проиграли Роме. Что касается Лиона, то чемпионат Франции был завершен досрочно еще в апреле и Лион не проводил официальных матчей вплоть до финала Кубка французской лиги с ПСЖ.

Напомним, в первом матче между командами Лион добыл сенсационную победу со счетом 1:0.

Букмекеры уверены, что сегодня победит Ювентус. На успех туринского гранда можно сделать ставку с коэффициентом 1,57, успех французов оценивается в 6,05, а ничья - в 4,68.