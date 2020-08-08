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Дебют Луческу - в обзоре матча Динамо - Верес (Видео)

Дебют Луческу - в обзоре матча Динамо - Верес (Видео)
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Динамо добыло первую победу под руководством Мирчи Луческу.

Вице-чемпионы Украины в закрытом режиме провели спарринг с представителем Второй Лиги Вересом. Эта игра стала первой для Мирчи Луческу на посту киевской команды.

Уже в дебюте первого тайма Миккель Дуэлунд удачно сыграл на добивании и открыл счет в поединке. Еще через 10 минут нападающий Владислав Супряга, за которым следят 10 клубов, в частности три итальянских, забил второй гол во встрече. Украинский форвард после заброса с центра поля воспользовался ошибкой кипера Вереса и переправил мяч в уже пустые ворота.

Во втором тайме Карлос Де Пена довел счет до разгромного. Уругваец в эффектном прыжке сумел сложиться и пробить головой - без шансов для вратаря.

Таким образом, Динамо победило в первой же игре Мирчи Луческу у руля.

Видеообзор матча Динамо - Верес (3:0)

Ранее сообщалось, что Шахтер "спрятал" статую Луческу после того, как Мистер стал главным тренером Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Верес.

Автор:

Телеграф
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