Шахтер напомнил, как громил Базель в Лиге чемпионов (Видео)

Донецкий Шахтер напомнил своим болельщикам, как в 2008 году команда играла со швейцарским Базелем.

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы 2019/20 Шахтеру в соперники по 1/4 финала достался именно Базель.

Команды встретятся между собой в четвертый раз. Первая игра проходила в рамках Кубка Интертото-1996 и завершилась ничьей 2:2. Еще два поединка команды провели на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2008/2009. Оба матча тогда выиграл Шахтер, при чем дома Горняки разгромили оппонентов со счетом 5:0. Первая игра завершилась со счетом 1:2. Украшением этих противостояний стал супергол Фернандиньо и хет-трик Жадсона.

"Супергол Фернандиньо и хет-трик Жадсона. Вспоминаем, как Шахтер играл с Базелем в Лиге чемпионов в 2008 году.", - говорится в сообщении на официальной Instagram-страничке Горняков.

Отметим, по итогам групповой стадии ЛЧ 2008/2009 дончане заняли третье место в квартете и отправились в Кубок УЕФА. В итоге команда Мирчи Луческу выиграла еврокубок, навсегда впечатав свое имя в историю турнира.

Ранее три игрока Шахтера попали в команду недели Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/8 финала.