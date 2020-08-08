Шахтер напомнил, как громил Базель в Лиге чемпионов (Видео)

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы 2019/20 Шахтеру в соперники по 1/4 финала достался именно Базель.
Команды встретятся между собой в четвертый раз. Первая игра проходила в рамках Кубка Интертото-1996 и завершилась ничьей 2:2. Еще два поединка команды провели на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2008/2009. Оба матча тогда выиграл Шахтер, при чем дома Горняки разгромили оппонентов со счетом 5:0. Первая игра завершилась со счетом 1:2. Украшением этих противостояний стал супергол Фернандиньо и хет-трик Жадсона.
"Супергол Фернандиньо и хет-трик Жадсона. Вспоминаем, как Шахтер играл с Базелем в Лиге чемпионов в 2008 году.", - говорится в сообщении на официальной Instagram-страничке Горняков.
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Супергол @fernandinho и хет-трик @magicjadson. Вспоминаем, как «Шахтер» играл с «Базелем» в Лиге чемпионов в 2008 году. ⠀ @fernandinho’s super goal and @magicjadson's hat trick. We recall how Shakhtar played Basel in the Champions League back in 2008. ⠀ Супергол @fernandinho та хет-трик @magicjadson. Згадуємо, як «Шахтар» грав з «Базелем» у Лізі чемпіонів 2008 року. ⠀ #ШахтерБазель #ShakhtarBasel #ШахтарБазель #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Basel #Базель #ЛигаЕвропы #ЛЕ #UEL
Отметим, по итогам групповой стадии ЛЧ 2008/2009 дончане заняли третье место в квартете и отправились в Кубок УЕФА. В итоге команда Мирчи Луческу выиграла еврокубок, навсегда впечатав свое имя в историю турнира.
Ранее три игрока Шахтера попали в команду недели Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/8 финала.