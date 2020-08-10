Четвертьфиналист Лиги чемпионов подтвердил вспышку коронавируса в клубе

Игроки Атлетико (Мадрид) Анхель Корреа и Шиме Врсалько не помогут своей команде в ближайших матчах.

Вчера, 9 августа, мадридский Атлетико объявил, что в клубе зафиксировано два случая заболевания коронавирусом. А уже сегодня Матрасники назвали имена заболевших игроков. Ими оказались аргентинский вингер Анхель Корреа и хорватский защитник Шиме Врсалько.

Подцепивших COVID-19 игроков изолировали и отправили на самоизоляцию. Вся остальная команда и тренерский штаб прошли обязательную процедуру тестирования, которая показала отрицательные результаты на коронавирус.

Отметим, Атлетико пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, где уже 13 августа сразится с РБ Лейпциг. УЕФА проинформирован про ситуацию с COVID-19 в мадридском клубе и по прилету в Лиссабон (в столице Португалии состоится мини-турнир Лиги чемпионов, - прим. ред.) подопечные Диего Симеоне пройдут повторное тестирование.

Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в луганской Заре и киевском Динамо.