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Убежал от шестерых и забил: назван лучший гол сезона в АПЛ (Видео)

Убежал от шестерых и забил: назван лучший гол сезона в АПЛ (Видео)
13:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Английская Премьер-лига (АПЛ) на своем официальном twitter назвала лучший гол сезона 2019/20.

Победителем в этой номинации стал гол южнокорейского форварда Тоттенхэма Сон Хын Мина, который в 2019 году забил блистательный мяч в ворота Бернли. Седьмого декабря в игре 16-го тура АПЛ нападающему удался невероятный сольный проход со своей половины поля, увенчавшийся взятием ворот. К своей цели игрок пробежал свыше 70-и метров.

Видео супергола Сона:

В прошлом сезоне чемпионата Англии Сон сыграл в 30-и поединках, записав в свой актив по 11 голов и ассистов. 

По итогам АПЛ 2019/20 Тоттенхэм занял шестое место, дающее право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2020/21.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шпор получил длительную дисквалификацию за забег на трибуны.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Сон Хын-Мин.

Автор:

Телеграф
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