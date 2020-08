Убежал от шестерых и забил: назван лучший гол сезона в АПЛ (Видео)

Победителем в этой номинации стал гол южнокорейского форварда Тоттенхэма Сон Хын Мина, который в 2019 году забил блистательный мяч в ворота Бернли. Седьмого декабря в игре 16-го тура АПЛ нападающему удался невероятный сольный проход со своей половины поля, увенчавшийся взятием ворот. К своей цели игрок пробежал свыше 70-и метров.

Видео супергола Сона:

"This is sensational! World class." @SpursOfficial forward Son Heung-min wins the @premierleague Goal of the Season award for his stunning solo goal against Burnley.#BeAKing pic.twitter.com/mRuWFLqAzj

— Budweiser Football (@budfootball) August 13, 2020