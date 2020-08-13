УПЛ. Олимпик примет Динамо на стадионе им. Лобановского

Донецкий Олимпик продолжит свои домашние выступления в чемпионате Украины на стадионе имени Валерия Васильевича Лобановского в Киеве.

"Стадион "Динамо" им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для Олимпика и на сезон 2020/2021. Именно на "Динамо" дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка – 22 августа (суббота)", - говорится в сообщении на официальной страничке донецкого клуба в Instagram.

По итогам чемпионата Украины 2019/20 Олимпик занял 9-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Напомним, недавно в Сети появилась информация, что Олимпик и Черноморец ждет слияние, однако в пресс-службе донецкой команды опровергли эту информацию.

Ранее УПЛ показала предварительный календарь первого круга на сезон 2020/21.