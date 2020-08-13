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УПЛ. Олимпик примет Динамо на стадионе им. Лобановского

УПЛ. Олимпик примет Динамо на стадионе им. Лобановского
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Олимпик
Донецкий Олимпик продолжит свои домашние выступления в чемпионате Украины на стадионе имени Валерия Васильевича Лобановского в Киеве.

"Стадион "Динамо" им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для Олимпика и на сезон 2020/2021. Именно на "Динамо" дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка – 22 августа (суббота)", - говорится в сообщении на официальной страничке донецкого клуба в Instagram.

 
 
 
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Стадион «Динамо» им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для Олимпика и на сезон 2020/2021. Именно на «Динамо» дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка – 22 августа (суббота). #олимпик #футбол #киев #олимпикдонецк #олімпікдонецьк #олімпік #містомільйонатроянд #дончане #олимпийцы #olympicdonetsk #olympic #од2001 #упл #матч #match #football #soccer #parimatch #team #чемпионатукраины #фантазеры

Публикация от ФК "Олимпик" (Донецк) (@fcolympic_donetsk)

По итогам чемпионата Украины 2019/20 Олимпик занял 9-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Напомним, недавно в Сети появилась информация, что Олимпик и Черноморец ждет слияние, однако в пресс-службе донецкой команды опровергли эту информацию.

Ранее УПЛ показала предварительный календарь первого круга на сезон 2020/21.

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Киев, ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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