Луческу: Миколенко может выступать в Серии А

Румынский специалист оценил потенциал защитника киевлян.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, что думает касательно украинских защитников Виталия Миколенко и Николая Матвиенко.

"Миколенко - классный левый бек, который может идти в атаку. Он в числе самых востребованных футболистов. У него были кое-какие проблемы после карантина, однако он может выступать в Серии А. Надеюсь, мы с ним поработаем.

Матвиенко? У него тоже большое будущее. Я с ним работал в Шахтере, и я в курсе, что были варианты из английской Премьер-лиги", - приводит слова румына Kiss Kiss.

Ранее сообщалось, что Интер заинтересован в покупке Миколенко.