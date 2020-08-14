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Луческу: Миколенко может выступать в Серии А

Луческу: Миколенко может выступать в Серии А
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф isport.ua
Румынский специалист оценил потенциал защитника киевлян.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, что думает касательно украинских защитников Виталия Миколенко и Николая Матвиенко.

"Миколенко - классный левый бек, который может идти в атаку. Он в числе самых востребованных футболистов. У него были кое-какие проблемы после карантина, однако он может выступать в Серии А. Надеюсь, мы с ним поработаем.

Матвиенко? У него тоже большое будущее. Я с ним работал в Шахтере, и я в курсе, что были варианты из английской Премьер-лиги", - приводит слова румына Kiss Kiss.

Ранее сообщалось, что Интер заинтересован в покупке Миколенко.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, УПЛ, Виталий Миколенко.

Автор:

Телеграф
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