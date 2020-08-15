Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тотальное деклассирование - в обзоре матча Барселона - Бавария (Видео)
Тотальное деклассирование - в обзоре матча Барселона - Бавария (Видео)
"Очень болезненное поражение": Сетьен прокомментировал матч с Баварией
"Очень болезненное поражение": Сетьен прокомментировал матч с Баварией
Украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако (Видео)
Украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако (Видео)
Миочич - Кормье: дуэль взглядов и результаты взвешивания (Видео)
Миочич - Кормье: дуэль взглядов и результаты взвешивания (Видео)

"Он управлял нашим прессингом": Флик назвал лучшего игрока матча Барселона - Бавария

"Он управлял нашим прессингом": Флик назвал лучшего игрока матча Барселона - Бавария
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф football.ua
Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал вчерашний матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20 Барселона - Бавария (2:8), в котором его команда разгромила оппонентов.

Наставник особо отметил ветерана команды Томаса Мюллера, который вчера отметился дублем и вместе со всей командой не сбавлял оборотов до финального свистка.

"Знали, что если окажем давление на Барселону, то у нас появятся моменты. Качество игры Баварии очень хорошее. Нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче, где все будем начинать с нуля.

"Мюллер – игрок матча? Он заслужил это звание. Он управлял нашим прессингом, но я должен похвалить всю команду за такую интенсивность на протяжении 90 минут", - цитирует Ханса-Дитера Флика пресс-служба УЕФА.

Напомним, вчера Барселона потерпела, пожалуй, самое унизительное поражение в своей современной истории. Обзор избиения Блаугранас от Баварии доступен у нас на сайте.

Ранее свой послематчевый комментарий оставил и главный тренер каталонцев Кике Сетьен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Ханс-Дитер Флик.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
03 Барселона сообщила о вспышке коронавируса за полтора часа до игры с Баварией
04 Луческу опасается фанатов Динамо в вопросе продажи Супряги
05 Гармаш вернулся в Динамо и уже тренируется в общей группе (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь