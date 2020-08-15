"Он управлял нашим прессингом": Флик назвал лучшего игрока матча Барселона - Бавария

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал вчерашний матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20 Барселона - Бавария (2:8), в котором его команда разгромила оппонентов.

Наставник особо отметил ветерана команды Томаса Мюллера, который вчера отметился дублем и вместе со всей командой не сбавлял оборотов до финального свистка.

"Знали, что если окажем давление на Барселону, то у нас появятся моменты. Качество игры Баварии очень хорошее. Нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче, где все будем начинать с нуля.

"Мюллер – игрок матча? Он заслужил это звание. Он управлял нашим прессингом, но я должен похвалить всю команду за такую интенсивность на протяжении 90 минут", - цитирует Ханса-Дитера Флика пресс-служба УЕФА.

Напомним, вчера Барселона потерпела, пожалуй, самое унизительное поражение в своей современной истории. Обзор избиения Блаугранас от Баварии доступен у нас на сайте.

Ранее свой послематчевый комментарий оставил и главный тренер каталонцев Кике Сетьен.