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Аталанта выставит Малиновского на трансфер

Аталанта выставит Малиновского на трансфер
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Аталанта готова продать Руслана Малиновского. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

Клуб Серии А Аталанта хочет усилиться в летнее трансферное окно. Однако бергамескам для этого необходимы значительные финансовые влияния. Одним из источником дохода является распродажа футболистов.

По информации СМИ, итальянский клуб хочет продать украинского полузащитника Руслана Малиновского, который сильно прибавил в траснферной стоимости после возобновления сезона. Сообщается, что Аталанта хочет выручить за хавбека свыше €25 млн. На вырученные деньги команда из Бергамо может усилиться звездным десантом из Шахтера. В шорт-лист потенциальных покупок входят игроки дончан бразилец Тайсон и израильтянин Манор Соломон.

Напомним, по итогам сезона 2019/20 в Серии А Аталанта заняла третье место в турнирной таблице, обеспечив себе попадание в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21. В текущем розыгрыше ЛЧ команда Гасперини вылетела от ПСЖ в безумном четвертьфинальном матче.

В завершившемся сезоне Малиновский сыграл в 44 играх, забив 9 мячей и отдав 7 голевых передач. Кроме того, Руслан зарекомендовал себя, как один из лучших специалистов по дальним ударам в мире, забив много шикарных голов.

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Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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