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Манчестер Сити - Лион: где и когда смотреть, прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Лион: где и когда смотреть, прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
17:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В субботу, 15 августа, в матче Манчестер Сити - Лион определится последний полуфиналист текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Сегодня в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" состоится заключительный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 Манчестер Сити - Лион.

Путь в 1/4 финала

На пути в 1/4 финала Манчестер Сити в группе опередил Аталанту, Шахтер и Динамо (Загреб). В 1/8 финала Горожане переиграли Реал (1:2, 1:2). Лион, в свою очередь, на групповой стадии занял второе место в квартете с РБ Лейпцигом, Бенфикой и Зенитом. На первой стадии плей-офф французы сенсационно выбили Ювентус (1:0, 1:2).

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч по ТВ покажет телеканал "Футбол 2". Начало эфира в 21:55 по киевскому времени.

Игроки Лиона провели открытую тренировку на Жозе Алваладе перед матчем с МС

Прогноз

Букмекеры считают англичан безоговорочным фаворитом противостояния. Коэффициент на победу подопечных Хосепа Гвардиолы 1,23 против 14,5 на  Лион. Ничейный результат в основное время оценивается коэффициентом 7,6. Прогноз "Телеграф Спорт" - 3:0.

Победитель противостояния МС - Лион выйдет на Баварию, которая вчера камня на камне на оставила от Барселоны. В другом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов сразятся ПСЖ и РБ Лейпциг.

Хосеп Гвардиола на тренировке Манчестер Сити на стадионе Жозе Алваладе

Ранее сообщалось, что УЕФА может поменять арбитра на матч МС - Лион.

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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Лион, Футбол.

Автор:

Телеграф
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