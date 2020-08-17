Пирло принял решение по Роналду

В Ювентусе решили судьбу Криштиану Роналду в клубе. Об этом сообщает издание calcionews24.

По информации источника, новоиспеченный главный тренер туринского клуба Андреа Пирло лично позвонил португальцу и уверил того, что Роналду остается важнейшим звеном в стане чемпионов Италии. Кроме того, Пирло пообещал Криштиану купить усиление в атаку.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Ювентус хочет избавиться от главной звезды команды, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В сезоне 2019/20 Ювентус провалился в Лиге чемпионов, но выиграл девятое подряд Скудетто. После проигрыша в 1/8 финала ЛЧ от Лиона команду принял Андреа Пирло, который заменил на посту главного тренера Маурицио Сарри.

В прошлом сезоне Роналду принял участие в 46-и играх, забив 37 голов и отдав 7 голевых передач.