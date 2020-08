Ювентус хочет избавиться от Роналду, игрока предлагали даже Барселоне

По словам Балаге, слухи о переходе Роналду в ПСЖ являются правдой, так как боссы туринского клуба дали указание агенту футболиста Жорже Мендешу искать варианты для КриРо. Чемпионы Италии хотят продать игрока, чтобы избавиться от огромной зарплатной ведомости, которая находится на уровне € 23 млн (такую зарплату получал Криштиану в Реале, - прим. ред.).

Кроме того, были слухи об обратном переходе форварда в Реал, а также трансфер в одну из команд МЛС. Гильем также озвучил фантастический вариант, при котором Роналду мог отправиться в Барселону, где играет его главный соперник аргентинец Лионель Месси. Однако любой из переходов CR7 маловероятен, так как футбольные клубы не хотят тратить огромные деньги в условиях кризиса после продолжающееся пандемии коронавируса.

'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo

https://t.co/3CW3Ngo4mY pic.twitter.com/OB8W9XH5oz

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 12, 2020