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Ювентус хочет избавиться от Роналду, игрока предлагали даже Барселоне

Ювентус хочет избавиться от Роналду, игрока предлагали даже Барселоне
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Известный журналист Гильем Балаге в своем подкасте прокомментировал ситуацию с потенциальным трансфером португальца Криштиану Роналду из Ювентуса.

По словам Балаге, слухи о переходе Роналду в ПСЖ являются правдой, так как боссы туринского клуба дали указание агенту футболиста Жорже Мендешу искать варианты для КриРо. Чемпионы Италии хотят продать игрока, чтобы избавиться от огромной зарплатной ведомости, которая находится на уровне € 23 млн (такую зарплату получал Криштиану в Реале, - прим. ред.).

Кроме того, были слухи об обратном переходе форварда в Реал, а также трансфер в одну из команд МЛС. Гильем также озвучил фантастический вариант, при котором Роналду мог отправиться в Барселону, где играет его главный соперник аргентинец Лионель Месси. Однако любой из переходов CR7 маловероятен, так как футбольные клубы не хотят тратить огромные деньги в условиях кризиса после продолжающееся пандемии коронавируса.

В сезоне 2019/20 Роналду сыграл за Бьянконери в 46 играх, забив 37 голов и отдав 7 голевых передач.

Ранее Ювентус провел свой последний матч в Лиге чемпионов 2019/20, неожиданно вылетев в 1/8 финала от Лиона. Роналду в той игре стал автором дубля и УЕФА включил игрока в символическую сборную недели ЛЧ.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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