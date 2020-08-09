Роналду попал в команду недели Лиги чемпионов (Фото)

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, несмотря на вылет из турнира, показал отличную игру в матче против Лиона.

В Европе прогремели заключительные баталии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2019/20. Вчера, 8 августа, Барселона справилась с Наполи, а Бавария и вовсе поиздевалась над Челси.

По итогам ответных игр 1/8 финала УЕФА огласил символическую сборную Лиги чемпионов.

В команде недели Fantasy Football сразу пять игроков "Баварии"! А сколько очков набрала твоя команда? @PlayStationEU | #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/6ry6xnGECA — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 9, 2020

Сразу пять игроков Баварии попали в команду недели: место на воротах занял бессменный кипер мюнхенцев Мануэль Нойер, позицию правого защитника завоевал Альваро Одриосола, левым полузащитником был выбран Иван Перишич, в центре поля компанию ему составил Корантен Толиссо, а в центре нападения расположился Роберт Левандовски.

Барселона делегировала в команду недели троих футболистов: левым защитником был выбран Нелсон Семеду, центральным защитником - Клеман Лангле, в центре полузащиты заслужено расположился Иван Ракитич.

Манчестер Сити, выбивший Реал, представлен в команде недели двумя футболистами: правым хавом Рахимом Стерлингом и нападающим Габриэелем Жезусом.

Ювентус вылетел от Лиона, но УЕФА не могла не отметить бомбардирский порыв Криштиану Роналду, который составил поляку и бразильцу компанию в нападении.