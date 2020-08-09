Скачать
Воскресенье, 09.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кубинский боксер повторил достижение Ломаченко на профи-ринге (Видео)
Кубинский боксер повторил достижение Ломаченко на профи-ринге (Видео)
Формула-1: Результаты Гран-при 70-летия
Формула-1: Результаты Гран-при 70-летия
Украинцы забили один гол на двоих в Бельгии (Видео)
Украинцы забили один гол на двоих в Бельгии (Видео)
Два футболиста Динамо заразились коронавирусом
Два футболиста Динамо заразились коронавирусом

Роналду попал в команду недели Лиги чемпионов (Фото)

Роналду попал в команду недели Лиги чемпионов (Фото)
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, несмотря на вылет из турнира, показал отличную игру в матче против Лиона.

В Европе прогремели заключительные баталии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2019/20. Вчера, 8 августа, Барселона справилась с Наполи, а Бавария и вовсе поиздевалась над Челси

По итогам ответных игр 1/8 финала УЕФА огласил символическую сборную Лиги чемпионов.

Сразу пять игроков Баварии попали в команду недели: место на воротах занял бессменный кипер мюнхенцев Мануэль Нойер, позицию правого защитника завоевал Альваро Одриосола, левым полузащитником был выбран Иван Перишич, в центре поля компанию ему составил Корантен Толиссо, а в центре нападения расположился Роберт Левандовски. 

Барселона делегировала в команду недели троих футболистов: левым защитником был выбран Нелсон Семеду, центральным защитником - Клеман Лангле, в центре полузащиты заслужено расположился Иван Ракитич.

Манчестер Сити, выбивший Реал, представлен в команде недели двумя футболистами: правым хавом Рахимом Стерлингом и нападающим Габриэелем Жезусом.

Ювентус вылетел от Лиона, но УЕФА не могла не отметить бомбардирский порыв Криштиану Роналду, который составил поляку и бразильцу компанию в нападении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
02 Лига чемпионов: обзор разгрома Баварии над Челси (Видео)
03 Кубинский боксер повторил достижение Ломаченко на профи-ринге (Видео)
04 Яну Клочкову обокрали в ее день рождения
05 Ломаченко готов дать свои деньги Лопесу ради боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь