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Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета из Лиги чемпионов

Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета из Лиги чемпионов
15:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри уволен. Об этом сообщила пресс-служба чемпионов Италии.

"Официально. Маурицио Сарри освобожден от занимаемой должности.", - гласит сообщение на страничке Ювентуса в twitter.

Напомним, вчера Ювентус сенсационно вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матче Лиону. Туринцы дома одолели французов со счетом 2:1, а в гостях уступили со счетом 1:0. В итоге по правилу выездного гола в следующий раунд отправился именно Лион.

Боссы Юве уволили Сарри, несмотря на победу в Серии А. Вместе с итальянским тренером команда добралась до финала Кубка Италии, где проиграла в серии пенальти Наполи.

Ранее Ювентус показал свою новую гостевую, а также домашнюю форму.

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Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Лион, Футбол.

Автор:

Телеграф
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