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Жерсон Родригес может не вернуться в Динамо

Жерсон Родригес может не вернуться в Динамо
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф Укринформ
Киевский клуб может продать форварда новичку турецкой Суперлиги.

Киевский клуб может продать форварда новичку турецкой Суперлиги - клуба «Адана Демирспор».

Нападающий «Динамо» Жерсон Родригес попал в сферу интересов «Адана Демирспора», сообщает Fotomac.

Переговоры начнутся в ближайшие дни, футболист принял предложение во внимание. Не уточняется, речь идет об аренде или полноценном трансфере.

Контракт 25-летнего игрока сборной Люксембурга с киевским клубом рассчитан до 2024 года. Сейчас Родригес готовится к новому сезону в составе «Динамо».

«Адана Демирспор» в прошлом сезоне стал вторым в первой лиге Турции и вышел в элитный дивизион.

Напомним, новый главный тренер «Динамо» Мирча Луческу должен был решить оставлять в команде Жерсона Родригеса.

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Все по теме:

УПЛ, ФК Динамо (Киев), Жерсон Родригес.

Автор:

Телеграф
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