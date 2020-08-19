Жерсон Родригес может не вернуться в Динамо

Киевский клуб может продать форварда новичку турецкой Суперлиги.

Киевский клуб может продать форварда новичку турецкой Суперлиги - клуба «Адана Демирспор».

Нападающий «Динамо» Жерсон Родригес попал в сферу интересов «Адана Демирспора», сообщает Fotomac.

Переговоры начнутся в ближайшие дни, футболист принял предложение во внимание. Не уточняется, речь идет об аренде или полноценном трансфере.

Контракт 25-летнего игрока сборной Люксембурга с киевским клубом рассчитан до 2024 года. Сейчас Родригес готовится к новому сезону в составе «Динамо».

«Адана Демирспор» в прошлом сезоне стал вторым в первой лиге Турции и вышел в элитный дивизион.

Напомним, новый главный тренер «Динамо» Мирча Луческу должен был решить оставлять в команде Жерсона Родригеса.