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Заявка Шахтера на новый сезон

Заявка Шахтера на новый сезон
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф football.ua
Команда Каштру заявила 30 игроков на предстоящий сезон.

Официальный сайт Шахтера опубликовал окончательную заявку команды на следующий сезон украинской Премьер-лиги.

Отметим, что в список пошли 30 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Исмаили, Витао, Валерий Бондарь, Додо

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Владислав Вакула, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Александр Пихаленок, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Напомним, поединок 1-го тура УПЛ Шахтер — Колос состоится 21 августа на НСК Олимпийский в Киеве. Начало в 19:00.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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