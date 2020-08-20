Итальянская бригада арбитров рассудит финал Лиги чемпионов ПСЖ - Бавария

44-летний итальянец Даниэле Орсато назначен главным арбитром финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 ПСЖ - Бавария. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика" определится новый король футбольной Европы. В рамках финала Лиги чемпионов 2019/20 встретятся ПСЖ и Бавария. Рассудит немецко-французское противостояние итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Итальянский арбитр, который получил международную категорию 10 лет назад, ранее не судил решающие матчи. В этом сезоне Орсато проработал на восьми встречах Лиги чемпионов, в том числе он отсудил и первый четвертьфинальный поединок Реала против Манчестер Сити. Линейными судьями на матч назначены еще два представителя Италии Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертым арбитром проработает румын Овидиу Хацеган, а во главе бригады VAR расположится итальянец Массимилиано Иррати, которому будут помогать три ассистента: Марко Гуида (Италия), Роберто Диас (Испания) и Алехандро Эрнандес (Испания).

Отметим, в прошлом году Орсато работал четвертым арбитром на финальной игре Лиги Европы Челси - Арсенал.

Напомним, на пути в финал Лиги чемпионов ПСЖ прошел Лейпциг, а Бавария расправилась с Лионом.