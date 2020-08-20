Вратарь-герой вытащил три пенальти подряд в Юношеской лиге УЕФА (Видео)

Занимательный случай произошел во вчерашнем матче Юношеской Лиги УЕФА Зальцбург U-19 - Лион U-19.

При счете 0:0 в ворота австрийской команды был назначен 11-метровый удар. Пробивать взялся 17-летний атакующий полузащитник Флоран да Силва. Француз пробил в левый от себя угол, однако вратарь Зальцбурга Даниэль Антош отразил удар. Рефери, усмотрев забегание игроков в штрафную до удара, попросил повторить 11-метровый. Флоран пробил в тот же угол и тут Антош был на высоте. Однако рефери вновь заставил "исполнить приговор". В итоге деморализованный да Силва пробил в другой угол, но Даниэль вновь предугадал действия хавбека.

Видео героических сейвов Даниэля Антоша:

В итоге юношеская команда Зальцбурга, победив Лион 4:3, пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с одногодками из Реала. Этот матч будет сыгран в субботу, 22 августа.

Примечательно, что вчера основная команда Лиона проиграла Баварии в битве за финал Лиги чемпионов 2019/20,