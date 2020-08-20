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Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием

Зозуля останется в испанском Альбасете, но с одним условием
Обновлено 19:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Форвард Альбасете Роман Зозуля может покинуть команду.

Украинский нападающий Роман Зозуля в обозримом будущем может поменять клубную прописку. Об этом заявил журналист AS Хуанма Севилья в комментарии "Футбол 24".

По информации источника, 30-летний Зозуля может остаться в Альбасете, если пойдет на уступки по зарплате. Испанский клуб сейчас не может позволить выплачивать украинцу, который зарабатывает больше всех в команде, около €500 тысяч в год.

Альбасете заинтересован в сотрудничестве с Зозулей, контракт с которым истекает 30 июня 2021 года, однако может и продать футболиста. Ранее об интересе к Зозуле сообщалось со стороны главного тренера Динамо Мирчи Луческу.

Напомним, в прошлом сезоне Зозуля помог своей команде сохранить прописку в Сегунде (второй по силе футбольный дивизион в Испании, - прим. ред.). В сезоне 2019/20 игрок отметился четырьмя голами и тремя результативными пасами в 38-и играх. Кроме того, форвард сборной Украины удостоился большой чести от города Альбасете.

Ранее Динамо вернуло другого украинского форварда Артема Кравца, который как и Зозуля играл в чемпионате Испании.

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Все по теме:

Футбол, Роман Зозуля, ФК Альбасете.

Автор:

Телеграф
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