Слова Конте перед финалом Лиги Европы

Итальянский специалист дал комментарий перед финальным матчем с Севильей.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против Севильи.

"Это мой четвертый еврокубковый сезон. Всегда приятно играть в финале еврокубка. Мне небезразличен клуб и его фанаты. Интер 10 лет не играл в финале - это довольно большой отрезок времени".

"Севилья - опытная команда, но мы ее не боимся. Слово "страх" не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно не знакомо. Мы уважаем Севилью и их историю, но у нас есть свои козыри, которые мы собираемся использовать", - приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Севилья - Интер пройдет в пятницу, 21 августа. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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