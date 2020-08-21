Финалисты еврокубков нацелились на Месси: уже есть первый контакт

Интер и ПСЖ уже начали переговоры с Лионелем Месси. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери.

По информации Палмери, оба клуба желают заполучить шестикратного обладателя "Золотого мяча" и уже контактировали с игроком.

BOMBA!

Inter e PSG hanno contattato Messi — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 21, 2020

"Бомба! Интер и ПСЖ связались с Месси", - написал Танкреди в своем микроблоге в twitter.

Отметим, и ПСЖ и Интер в ближайшее время сыграют финальные еврокубковые матчи. Миланский клуб уже сегодня встретится с Севильей в решающем поединке за Лигу Европы, а ПСЖ 23 августа проведет финальную игру Лиги чемпионов УЕФА с Баварией, которая просто унизила Барселону на стадии 1/4 финала. Именно после поражения от мюнхенцев началась перестройка в стане каталонцев, которая может ознаменовать новую эру в клубе без Месси.

Лидер команды не лучшим образом завершил сезон 2019/20, однако Месси все равно наколотил уйму голов в ворота соперников. В прошлой кампании Лионель отметился 31 голом и 26 голевыми передачами в 44 играх за Барсу.