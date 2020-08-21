"Футбол решает эту задачу": Зеленский рассказал о "сшивании" Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что футбол может помочь в единении нации. Об этом он написал на своей официальной страничке в Facebook.

"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали семь лет, - свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс".

Я искренне желаю ему успехов и побед! Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости.

Последние три дня я совершаю рабочие поездки по регионам страны. Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину. Речь не только о единении вокруг национальной идеи. Не только о новых дорогах и мостах, которые соединяют страну. Речь и о единении украинцев вокруг счастливых эмоций. Спорт, в частности футбол, решает эту задачу.

Именно поэтому мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей.

Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали Днепр, харьковский Металлист, львовские Карпаты, одесский Черноморец, луцкая Волынь, ужгородская Говерла, запорожский и донецкий Металлурги, черновицкая Буковина, конечно - симферопольская Таврия, а также многие другие.

И чтобы такое понятие, как клубы-переселенцы, навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между Динамо и Шахтером состоится на Донбасс Арене, в украинском, мирном и спокойном Донецке", - написал Зеленский на своей страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу начнется сегодня. В первый игровой день сыграют и Динамо, и Шахтер. Отметим, одна завтрашняя игра была перенесена из-за вспышки коронавируса.