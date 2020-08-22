Украинский футболист Шахтера заинтересовал Наполи

Украинский футболист Николай Матвиенко заинтересовал Наполи. Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

По информации источника, неаполитанский клуб начал переговоры с Шахтером по трансферу 24-летнего центрального защитника.

Матвиенко привлек Наполи из-за своей универсальности. Николай может сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Кроме того, сообщается, что в услугах украинского центрбека заинтересован Лидс, который в новом сезоне сыграет в АПЛ.

Напомним, вчера Шахтер сыграл матч первого тура чемпионата Украины 2020/21. Матвиенко принял участие в игре с Колосом и именно от его ноги мяч залетел в ворота Горняков после удара Дениса Костышина. В итоге Горняки добыли тяжелую победу.

Ранее сообщалось, что Месси отказался пожать руку Чакыру, который не засчитал гол аргентинца в ворота Наполи.