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Украинский футболист Шахтера заинтересовал Наполи

Украинский футболист Шахтера заинтересовал Наполи
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинский футболист Николай Матвиенко заинтересовал Наполи. Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

По информации источника, неаполитанский клуб начал переговоры с Шахтером по трансферу 24-летнего центрального защитника.

Матвиенко привлек Наполи из-за своей универсальности. Николай может сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Кроме того, сообщается, что в услугах украинского центрбека заинтересован Лидс, который в новом сезоне сыграет в АПЛ.

Напомним, вчера Шахтер сыграл матч первого тура чемпионата Украины 2020/21. Матвиенко принял участие в игре с Колосом и именно от его ноги мяч залетел в ворота Горняков после удара Дениса Костышина. В итоге Горняки добыли тяжелую победу.

Ранее сообщалось, что Месси отказался пожать руку Чакыру, который не засчитал гол аргентинца в ворота Наполи.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Наполи, Футбол, Николай Матвиенко.

Автор:

Телеграф
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