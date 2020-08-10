Месси отказался пожать руку Чакыру, который не засчитал гол аргентинца (Видео)

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси после встречи с Наполи в Лиге чемпионов не подал руку турецкому арбитру Джюнейту Чакыру.

В субботу, 8 августа, Барселона в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимала Наполи. Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась победой Блаугранас со счетом 3:1 и Барса по сумме двух матчей пробилась в четвертьфинал турнира.

Лидер каталонцев Лионель Месси остался недоволен судейством Джюнейта Чакыра, который весьма неоднозначно отсудил игру. Турецкий рефери умудрился не засчитать чистейший гол аргентинца. В итоге Месси после матча отказался пожать руку Чакыру.

Видео этого инцидента доступно в Сети:

Messi no dio la mano a Manolas después de que este se riera del Barça en su día. Capitán. pic.twitter.com/rh163qh2o0 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) August 8, 2020

В 1/4 финала Барселону ожидает тяжелейшее испытания в виде Баварии. Одноматчевая дуэль с мюнхенским клубом запланирована на 14 августа. Со всеми четвертьфинальными парами ЛЧ можно ознакомиться у нас на сайте.

Отметим, в игре с неаполитанцами Месси забил 35-му клубу в Лиге чемпионов, что является рекордом турнира.