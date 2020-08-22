Финал Лиги Европы: Конте объяснил поражение от Севильи

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в решающем матче Лиги Европы 2019/20 против Севильи.

"Это была сложная, сбалансированная игра, и во втором тайме один момент мог всё изменить. У нас была хорошая возможность забить, но реализация вышла неудачной. „Севилья“ постепенно снижала интенсивность. Конечно, мы расстроены, ведь все выложились на сто процентов. Но мы играли против опытной команды, которая много раз выигрывала финал Лиги Европы и держалась уверенно. В итоге всё решил опыт", - цитирует наставника Интера Sky Sport Italia.

Напомним, миланский клуб проиграл испанцам из-за пропущенного во втором тайме гола-красавца в исполнении бразильского центрбека андалусийцев Лукаса Карлоса.

По итогам встречи УЕФА назвал лучшего игрока финала ЛЕ.