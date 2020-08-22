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"У нас сказочный клуб": слова Лопетеги после финала Лиги Европы

"У нас сказочный клуб": слова Лопетеги после финала Лиги Европы
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф football.ua
Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги поделился эмоциями после выигранного финала Лиги Европы 2019/20.

"Эмоции невероятные, поскольку мы упорно трудились и в итоге заслужили победу над такой фантастической командой, как Интер. Мы бесконечно рады, после трех последних месяцев, насыщенных тяжелой работой.

У нас блестящая команда. Игроки верят в себя, верят в том, что их работа не проходит напрасно. Даже если бы мы не выиграли, я все равно был бы готов признаться в любви этим парням. А теперь мы отправимся домой с кубком. Мы не переставали верить. Эта команда никогда не сдается, как и поется в нашем гимне.

Еще после прошлых матчей мы обсуждали, насколько же умело умеют биться эти парни. Они преодолевают любые препятствия, стоящие на их пути. Я твердо убежден, что мы заслужили эту победу.

У нас сказочный клуб. Надеюсь, все болельщики хорошенько отпразднуют, не забывая при этом про правила предосторожности. Нам всем нужен праздник. Для болельщиков, в память об Антонио Пуэрте, для все тех, кто нас любит.

У этого сезона был для нас счастливый конец. Де Йонг - великий футболист. Он так долго ждал, но оказался полностью готов сегодня.

Когда тренер побеждает, то он счастлив. Я провел два отличных года у руля сборной Испании, в Реале проработал совсем недолго, а потом мне посчастливилось найти этот клуб. Это чудесный клуб", - цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финале Лиги Европы Севилья обыграл Интер со счетом 3:2. Полный видеообзор поединка доступен у нас на сайте.

Ранее неудачу Интера прокомментировал главный тренер команды Антонио Конте.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Интер (Милан), Футбол, ФК Севилья, Хулен Лопетеги.

Автор:

Телеграф
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