Клуб УПЛ презентовал четырех новичков (Видео)

Львовский Рух представил четырех новичков. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Перед стартом сезона Рух показал четырех новичков команды, которые помогут львовскому клубу в борьбе в чемпионате Украины 2020/21.

Спортивный директор Желто-черных Владимир Лапицкий провел презентацию новичков команды. Ими стали защитники Игорь Бойчук и Андрей Кухарук, которые покинули Агробизнес, еще один защитник Вадим Парамонов из Колоса, а также полузащитник Валерий Федорчук из Мариуполя.

Уже завтра, 23 августа, новички смогут помочь своей новой команде в гостевой игре с Ворсклой. С расписанием трансляций других матчей первого тура УПЛ 2020/21 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее другой дебютант УПЛ Минай также значительно усилился.