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Клуб УПЛ презентовал четырех новичков (Видео)

Клуб УПЛ презентовал четырех новичков (Видео)
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Львовский Рух представил четырех новичков. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Перед стартом сезона Рух показал четырех новичков команды, которые помогут львовскому клубу в борьбе в чемпионате Украины 2020/21.

Спортивный директор Желто-черных Владимир Лапицкий провел презентацию новичков команды. Ими стали защитники Игорь Бойчук и Андрей Кухарук, которые покинули Агробизнес, еще один защитник Вадим Парамонов из Колоса, а также полузащитник Валерий Федорчук из Мариуполя.

 
 
 
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Валерій Федорчук та Вадим Парамонов – новачки «Руху» . Вітаємо у «жовто-чорній» сім’ї .

Публикация от FC Ruh Lviv (@fc.ruh.lviv)

 
 
 
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З Волочиська до Львова! Кухарук і Бойчук - тепер «жовто-чорні» !

Публикация от FC Ruh Lviv (@fc.ruh.lviv)

Уже завтра, 23 августа, новички смогут помочь своей новой команде в гостевой игре с Ворсклой. С расписанием трансляций других матчей первого тура УПЛ 2020/21 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее другой дебютант УПЛ Минай также значительно усилился.

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, ФК Рух.

Автор:

Телеграф
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