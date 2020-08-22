Цыганков вошел в десятку лучших бомбардиров Динамо в современной истории

Виктор Цыганков забил 60 мячей в футболке Динамо.

Вчера, 21 августа, матчем Олимпик - Динамо стартовал новый сезон в чемпионате Украины по футболу.

Киевское Динамо, играя на стадионе им. Валерия Лобановского, сумело одолеть дончан со счетом 1:4. Один из голов в игре забил лидер киевлян Виктор Цыганков, который отличился после блестящего прохода Жерсона Родригеса.

Этот гол стал для Цыганкова 60-м в футболке столичной команды. Таким образом, вингер вошел в 10-ку лучших бомбардиров команды в современной истории клуба. На счету игрока 49 голов в УПЛ, 8 забитых мячей в еврокубках и 3 взятия ворот в Кубке Украины.

Топ-10 лучших бомбардиров Динамо во времена независимой Украины:

Сергей Ребров - 163 Максим Шацких - 142 Андрей Ярмоленко - 137 Андрей Шевченко - 124 Олег Гусев - 96 Артем Милевский - 86 Виктор Леоненко - 79 Диого Ринкон - 70 Валентин Белькевич - 69 Виктор Цыганков - 60

Ранее сообщалось, что во время матча на трибуны прорвались Ультрас Динамо.