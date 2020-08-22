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Цыганков вошел в десятку лучших бомбардиров Динамо в современной истории

Цыганков вошел в десятку лучших бомбардиров Динамо в современной истории
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Виктор Цыганков забил 60 мячей в футболке Динамо.

Вчера, 21 августа, матчем Олимпик - Динамо стартовал новый сезон в чемпионате Украины по футболу.

Киевское Динамо, играя на стадионе им. Валерия Лобановского, сумело одолеть дончан со счетом 1:4. Один из голов в игре забил лидер киевлян Виктор Цыганков, который отличился после блестящего прохода Жерсона Родригеса.

Этот гол стал для Цыганкова 60-м в футболке столичной команды. Таким образом, вингер вошел в 10-ку лучших бомбардиров команды в современной истории клуба. На счету игрока 49 голов в УПЛ, 8 забитых мячей в еврокубках и 3 взятия ворот в Кубке Украины.

Топ-10 лучших бомбардиров Динамо во времена независимой Украины:

  1. Сергей Ребров - 163
  2. Максим Шацких - 142 
  3. Андрей Ярмоленко - 137 
  4. Андрей Шевченко - 124 
  5. Олег Гусев - 96
  6. Артем Милевский - 86 
  7. Виктор Леоненко - 79 
  8. Диого Ринкон - 70 
  9. Валентин Белькевич - 69
  10. Виктор Цыганков - 60 

Ранее сообщалось, что во время матча на трибуны прорвались Ультрас Динамо.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Виктор Цыганков.

Автор:

Телеграф
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