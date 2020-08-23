Игрок Шахтера попал в антисборную Лиги чемпионов (Фото)

Правый защитник Шахтера Додо попал в символическую антисборную провальных выступлений сезона в Лиге чемпионов 2019/20.

Портал WhoScored, который специализируется на футбольной статистике, показал антисборную футболистов, которые провалились на своей позиции в одном из матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В составе этой команды нашлось место и игроку Шахтера Додо, который не лучшим образом отыграл в игре с Аталантой и получил оценку 5,05 за свое выступление. Кроме того, в "антисборную" попал чилийский полузащитник Барселоны Артуро Видаль, который "отдувается" здесь за всю команду за провальную игру с Баварией. А вот экс-полузащитник Динамо (Загреб) Никола Моро оказался в "одиннадцатке худших" за свой перфоманс в матче с Шахтером.

Сборная худших выступлений в Лиге чемпионов 2019/20:

Отметим, сегодня состоится решающий матч в Лиге чемпионов 2019/20. Французский ПСЖ в Лиссабоне встретится с немецкой Баварией.

Ранее сообщалось, что футбольные чиновники могут внедрить "Финалы четырех" в еврокубках.