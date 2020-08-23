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Игрок Шахтера попал в антисборную Лиги чемпионов (Фото)

Игрок Шахтера попал в антисборную Лиги чемпионов (Фото)
18:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Правый защитник Шахтера Додо попал в символическую антисборную провальных выступлений сезона в Лиге чемпионов 2019/20.

Портал WhoScored, который специализируется на футбольной статистике, показал антисборную футболистов, которые провалились на своей позиции в одном из матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В составе этой команды нашлось место и игроку Шахтера Додо, который не лучшим образом отыграл в игре с Аталантой и получил оценку 5,05 за свое выступление. Кроме того, в "антисборную" попал чилийский полузащитник Барселоны Артуро Видаль, который "отдувается" здесь за всю команду за  провальную игру с Баварией. А вот экс-полузащитник Динамо (Загреб) Никола Моро оказался в "одиннадцатке худших" за свой перфоманс в матче с Шахтером.

Сборная худших выступлений в Лиге чемпионов 2019/20:

Сборная худших выступлений в Лиге чемпионов

Отметим, сегодня состоится решающий матч в Лиге чемпионов 2019/20. Французский ПСЖ в Лиссабоне встретится с немецкой Баварией. 

Ранее сообщалось, что футбольные чиновники могут внедрить "Финалы четырех" в еврокубках

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Додо.

Автор:

Телеграф
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