УЕФА может внедрить "Финалы четырех" в еврокубках

Лига чемпионов может изменить формат проведения полуфиналов и финала. Об этом в интервью Associated Press рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Антикоронавирусные меры Союза европейских футбольных ассоциаций в этом году вылились в "Финал восьми" в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Матчи со стадии 1/4 финала проходили в одной стране в формате одной дуэли. Эта схема подарила играл невероятную непредсказуемость, что значительно повысило зрительский интерес.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация рассмотрит вариант с проведением "Финалов четырех". По его словам, "Финал восьми" будет тяжело втиснуть в плотный график, а вот со стадии полуфиналов такая схема проведения турниров вполне возможна. Данный вопрос УЕФА планирует рассмотреть уже этой осенью.

Напомним, в Германии победой Севильи завершился "Финал восьми" Лиги Европы. А сегодня, 23 августа, в Лиссабоне матчем ПСЖ - Бавария завершится "Финал восьми" Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Гнабри стал лучшим игроком полуфиналов Лиги чемпионов 2020/21.