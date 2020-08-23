Скачать
Воскресенье, 23.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новичок УПЛ Ингулец выстоял в матче с Днепром-1 (Видео)
Новичок УПЛ Ингулец выстоял в матче с Днепром-1 (Видео)
Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Папин - Файфер: видео тяжелого нокаута
Папин - Файфер: видео тяжелого нокаута
Экс-чемпион мира Портер преподал урок непобедимому боксеру (Видео)
Экс-чемпион мира Портер преподал урок непобедимому боксеру (Видео)

УЕФА может внедрить "Финалы четырех" в еврокубках

УЕФА может внедрить "Финалы четырех" в еврокубках
Обновлено 16:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лига чемпионов может изменить формат проведения полуфиналов и финала. Об этом в интервью Associated Press рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Антикоронавирусные меры Союза европейских футбольных ассоциаций в этом году вылились в "Финал восьми" в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Матчи со стадии 1/4 финала проходили в одной стране в формате одной дуэли. Эта схема подарила играл невероятную непредсказуемость, что значительно повысило зрительский интерес.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация рассмотрит вариант с проведением "Финалов четырех". По его словам, "Финал восьми" будет тяжело втиснуть в плотный график, а вот со стадии полуфиналов такая схема проведения турниров вполне возможна. Данный вопрос УЕФА планирует рассмотреть уже этой осенью.

Напомним, в Германии победой Севильи завершился "Финал восьми" Лиги Европы. А сегодня, 23 августа, в Лиссабоне матчем ПСЖ - Бавария завершится "Финал восьми" Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Гнабри стал лучшим игроком полуфиналов Лиги чемпионов 2020/21

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Александер Чеферин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
02 Слова Уайта после поражения от Поветкина
03 Отец Лопеса призвал Ломаченко отдать олимпийские медали
04 ПСЖ - Бавария: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
05 Поветкин согласился на реванш с Уайтом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь