Гнабри "обскакал" Неймара и Левандовски

Немецкий вингер Серж Гнабри стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает УЕФА.

В Португалии прогремели полуфиналы Лиги чемпионов. К слову, наконец-то обошлось без сенсаций: ПСЖ расправился с РБ Лейпцигом, а Бавария переиграла Лион и теперь мюнхенцы и парижане в ближайшее воскресенье определят нового футбольного короля Европы.

Пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока недели по итогам полуфинальных матчей. Индивидуальную награду выиграл правый вингер Баварии Серж Гнабри, который отметился дублем в ворота французов. В голосовании Серж опередил своего партнера по команде польского нападающего Роберта Левандовски и бразильского форварда ПСЖ Неймара.

Серж Гнабри - главный герой полуфинального матча "Баварии" - побеждает в голосовании на звание лучшего игрока недели #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/5Zt2oQSM0m — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 21, 2020

В текущем сезоне Гнабри принял участие в 45-и играх Баварии, забив 23 гола и отдав 14 голевых передач.

Ранее своим прогнозом на финал Лиги чемпионов поделился лучший украинский вратарь Александр Шовковский.