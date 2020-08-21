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Гнабри "обскакал" Неймара и Левандовски

Гнабри "обскакал" Неймара и Левандовски
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Немецкий вингер Серж Гнабри стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает УЕФА.

В Португалии прогремели полуфиналы Лиги чемпионов. К слову, наконец-то обошлось без сенсаций: ПСЖ расправился с РБ Лейпцигом, а Бавария переиграла Лион и теперь мюнхенцы и парижане в ближайшее воскресенье определят нового футбольного короля Европы.

Пресс-служба УЕФА назвала лучшего игрока недели по итогам полуфинальных матчей. Индивидуальную награду выиграл правый вингер Баварии Серж Гнабри, который отметился дублем в ворота французов. В голосовании Серж опередил своего партнера по команде польского нападающего Роберта Левандовски и бразильского форварда ПСЖ Неймара.

В текущем сезоне Гнабри принял участие в 45-и играх Баварии, забив 23 гола и отдав 14 голевых передач.

Ранее своим прогнозом на финал Лиги чемпионов поделился лучший украинский вратарь Александр Шовковский.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, Серж Гнабри.

Автор:

Телеграф
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