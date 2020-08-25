Суперкубок УЕФА-2020 пройдет со зрителями

УЕФА рассматривает вариант с проведением еврокубкового матча со зрителями на трибунах.

24 сентября в Будапеште (Венгрия) состоится матч за Суперкубок УЕФА-2020, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов немецкая Бавария и выигравшая Лигу Европы испанская Севилья.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение в тестовом режиме допустить зрителей на трибуны на матч за Суперкубок УЕФА-2020 Бавария - Севилья. Сообщается, что на игру пустят 30% болельщиков от общего количества мест на стадионе.

Отметим, все остальные еврокубковые матчи будут по-прежнему проводиться без зрителей.

Напомним, в финале ЛЧ 2019/20 Бавария минимально одолела ПСЖ, а Севилья в решающей игре ЛЕ расправилась с Интером.