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Монзуль получила назначение на полуфинал Лиги чемпионов

Монзуль получила назначение на полуфинал Лиги чемпионов
19:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Украинка Екатерина Монзуль назначена четвертым арбитром на полуфинал Лиги чемпионов среди женщин.

Сегодня, 25 августа, в испанском Сан-Себастьяне на арене "Аноэта" матчем Вольфсбург - Барселона стартует полуфинальная стадия женской Лиги чемпионов УЕФА 2019/20.

Украинка Екатерина Монзуль получила назначение на игру и теперь она отработает четвертым арбитром в интернациональной судейской бригаде во главе с венгеркой Каталиной Кульчар. Немецко-испанское противостояние начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ранее Монзуль, будучи главой судейской бригады, отсудила четвертьфинал женской Лиги чемпионов Лион - Бавария.

Напомним, Екатерина стала самым востребованным арбитром в концовке сезона 2019/20 в Украине. Ей даже доверили судить оба полуфинала и финал Кубка Украины-2020.

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Все по теме:

Футбол, Екатерина Монзуль, Женская лига Чемпионов.

Автор:

Телеграф
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