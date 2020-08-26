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Каштру об игре с Динамо: Получил удовольствие от знакомства с Луческу

Каштру об игре с Динамо: Получил удовольствие от знакомства с Луческу
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: ФК Шахтер
Наставник «Шахтера» рассказал о поражении от «Динамо» в Суперкубке Украины (1:3).

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги поражения от киевского «Динамо» (1:3) в поединке за Суперкубок Украины.

«Футбол — игра, за которой следят многие болельщики. Происходит много неожиданных вещей. Соперник практически не атаковал в течении игры: три удара — три гола. Во втором тайме они были полностью прижаты к своим воротам. Мы играли в линию из троих во втором тайме с Матвиенко и Додо по флангам.

Мы выполнили много работы в атаке, создали огромное количество моментов, но, к сожалению, не удалось реализовать. Затем «Динамо» забило третий... Мы выпустили Фернандо, чтобы забить второй гол, но не получилось.

В футболе остаются только голы. Тренер и команда должны принимать результат и продолжать работать. После вот такой несправедливости. Результат не отвечает игре.

Противостояние с Луческу? Я никогда бы не играл против тренера и не буду. Моя команда играет против команды, которой управляет мой коллега-тренер. Луческу будет всегда уважаемой фигурой в украинском футболе.

В конце карьеры запоминается то, что мы сделали и как уважительно относились к игрокам, тренерам. Так нужно уважать футбол. Поэтому я получил удовольствие от знакомства с Луческу», — отметил Каштру.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Динамо (Киев), Луиш Каштру.

Автор:

Телеграф
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