Барселона повесила ценник на Месси

Барселона все-таки согласилась продать Месси. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в каталонском клубе смирились с возможной потерей бессменного лидера команды.

Сообщается, что клуб начнет рассматривать предложения по игроку и уже установил ориентировочную центу на аргентинца. Боссы Барселоны хотят провернуть рекордную сделку, а потенциальным покупателям нужно выложить за шестикратного обладателя "Золотого мяча" 222 млн и 1 евро, что на €1 больше чем сумма трансфера Неймара из Барселоны в ПСЖ.

Отметим, в контракте у Месси с каталонцами прописал сумма отступных в €700 млн.

Напомним, Лионель принял решение покинуть Барселону после обидного поражения от Баварии и последующего назначения Рональда Кумана. Разговор с тренером не убедил игрока остаться в Барсе.