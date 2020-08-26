Саутгейт вышвырнул Магуайра из сборной Англии

Центральный защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гарри Магуайр исключен из состава национальной команды. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт убрал из заявки игрока, который ранее попал в скандал на отдыхе в Греции.

Напомним, футболист вместе со своей компанией был вовлечен в драку со своими соотечественниками. На место инцидента прибыла местная полиция, которой также досталось от англичан. В итоге Магуайра арестовали, а затем осудили на 21-месячный срок условно за драку, сопротивление аресту, а также попытку дать взятку.

Ранее Манчестер Юнайтед бесславно покинул Лигу Европы, проиграв в полуфинале Севилья, которая в итоге и выиграла трофей.