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"Два чистейших пенальти и офсайд": Срна заговорил о судейском беспределе в матче с Динамо

"Два чистейших пенальти и офсайд": Срна заговорил о судейском беспределе в матче с Динамо
16:52 Сегодня Телеграф ФК Шахте Фото: ФК Шахтер
Директор по футболу Шахтера хорват Дарио Срна прокомментировал поражение своей команды от Динамо (1:3) в игре за Суперкубок Украины-2020.

– Мы играли очень хорошо. Доволен футболом, командой и Мистером. Я общался с президентом: он очень доволен вчерашней игрой и поддержал команду. Знаю философию президента – он любит красивый футбол. Он сказал, что лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать с таким футболом, какой показывало "Динамо". Для него это всегда очень важно. Что касается нашей встречи с Мирчей Луческу: я в жизни не ожидал, что он будет тренером "Динамо", но это его профессиональное решение. Нужно смотреть на наш путь. У нас есть наш стиль. С таким футболом мы многого добьемся. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас у телевизоров и будут поддерживать нас и дальше. Мы на верном пути.

Кроме того, Дарио оценил и судейство в игре. Напомним, на игре судейскую бригаду возглавлял Виталий Романов, а за VAR отвечал Евгений Арановский.

– Были очень серьезные ошибки. В важнейшем матче на таком уровне, с VAR эти ошибки не могут случаться. Два чистейших пенальти и офсайд под вопросом в третьем голе в ворота "Шахтера".

Посмотреть полный видеообзор матча за Суперкубок Украины-2020 Шахтер - Динамо можно у нас на сайте.

Ранее появилось видео из раздевалки Динамо после выигрыша первого трофея под руководством Мирчи Луческу.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Дарио Срна.

Автор:

Телеграф
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