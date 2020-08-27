Скачать
Четверг, 27.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Куман убрал привилегии Месси в Барселоне
Куман убрал привилегии Месси в Барселоне
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации и потенциальные соперники Динамо
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации и потенциальные соперники Динамо
Команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов (Видео)
Команда Реброва выбила Селтик из Лиги чемпионов (Видео)
Сын легенды бокса избил экс-чемпиона мира (Видео)
Сын легенды бокса избил экс-чемпиона мира (Видео)

Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США

Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Куда решится перейти Лионель Месси после своего решения покинуть Барселону?

Похоже, сказка под названием "Эпоха Месси в Барселоне" подходит к своему концу. Футболист твердо решил покинуть клуб. На днях он созванивался со своим бывшим наставником и одним из лучших тренеров в мире Пепом Гвардиолой.

Испанские СМИ утверждают, что важным фактором для аргентинца является наличие в Манчестер Сити Гвардиолы и земляка (друга) Аггуэро.

В Англии The Telegraph владеет более точной информацией и утверждает, что Ман Сити заинтересованы в покупке Месси с возможным транзитом в Нью-Йорк Сити. 33-летний футболист может обойтись горожанам в кругленькую сумму - 500 миллионов фунтов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Юнайтед провел предварительные переговоры с Месси
02 Суркис прояснил ситуацию с двумя скандальными игроками Динамо
03 Зеленский сделал первый удар в матче Кривбасса (Видео)
04 Челси провернул громкий трансфер
05 Колос анонсировал скорое открытие стадиона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь