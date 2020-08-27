Трансфер Месси: полмиллиарда фунтов и поездка в США

Куда решится перейти Лионель Месси после своего решения покинуть Барселону?

Похоже, сказка под названием "Эпоха Месси в Барселоне" подходит к своему концу. Футболист твердо решил покинуть клуб. На днях он созванивался со своим бывшим наставником и одним из лучших тренеров в мире Пепом Гвардиолой.

Испанские СМИ утверждают, что важным фактором для аргентинца является наличие в Манчестер Сити Гвардиолы и земляка (друга) Аггуэро.

В Англии The Telegraph владеет более точной информацией и утверждает, что Ман Сити заинтересованы в покупке Месси с возможным транзитом в Нью-Йорк Сити. 33-летний футболист может обойтись горожанам в кругленькую сумму - 500 миллионов фунтов.